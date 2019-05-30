Посол Семашко наделен полномочиями вице-премьера в вопросах сотрудничества с Россией

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Соответствующий указ №202 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 30 мая, сообщили БЕЛТА в
В соответствии с документом, Владимир Семашко при реализации полномочий вице-премьера представляет Беларусь в контактах с должностными лицами и государственными органами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества, а также вносит предложения правительству, республиканским органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому и иным госорганам и организациям по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией.
Кроме того, он координирует деятельность республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, дает им обязательные для исполнения указания и контролирует их реализацию.
Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией.-0-
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