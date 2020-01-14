Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принципы государственной экономической политики останутся неизменными, в центре внимания всегда будут люди. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил Президент, на совещание вынесены некоторые предложения правительства, выработанные с участием местных органов власти, правоохранительных структур и других ведомств.

"Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет. Будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены - народ определится. Мы будем целенаправленно реализовывать те замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными", - заявил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в центре внимания государства всегда будут люди и их интересы. "Люди разные. Бывает, что люди требуют того, что государство делать не должно. Но мы должны к ним прислушиваться, - подчеркнул глава государства. - Поэтому, какая бы сложная и насущная проблема ни была поднята, необходима оценка того, как ее решить и как это повлияет на конкретного человека".

Лукашенко: государство будет проводить перемены, но не революционными методами "Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными, как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены", - сказал Александр Лукашенко.

Об исключении недобросовестного посредничества

На совещание, в частности, вынесен проект указа о повышении эффективности работы государственных предприятий. Ожидается, что этому поспособствует исключение из их деятельности недобросовестных форм посредничества. "На этот счет не раз давались поручения принимать меры, которые должны не только повысить конкурентоспособность реального сектора, но и обеспечить эффективное расходование средств", - напомнил Президент.

Александр Лукашенко заметил, что посреднические услуги могут занимать 30-50% от себестоимости продукции. "Дожились до того, что производимые товары в Беларуси через посредников продают белорусским же предприятиям. Это ненормально", - подчеркнул он. Глава государства спросил, что даст принятие этого документа и позволит ли это высвободить дополнительные средства для повышения зарплаты на предприятиях?

Президент также поручил еще раз вернуться к вопросу импортозамещения - в этот раз в плане контроля. "Посмотреть, как ответственные лица, которым я поручал, занимаются импортозамещением", - пояснил он.

Крутой: полное введение запрета на участие посредников в закупках нецелесообразно Об этом на совещании Президента с руководством Совмина заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Тема доклада касалась подготовленного проекта указа о совершенствовании порядка осуществления закупок.

О ценах на строительство жилья

Следующий вопрос, поднятый на совещании, касается стоимости строящегося в стране жилья. Александр Лукашенко отметил, что за последние годы в Беларуси много сделано для увеличения объемов жилищного строительства - в городах выросли целые кварталы, новые дома строятся и на селе. Однако при этом, по его словам, до конца не решен вопрос стоимости строящегося жилья.

"У правительства есть предложения, как оптимизировать ценообразование на рынке жилищного строительства. Приведет ли это к реальному снижению цен? Усматриваются ли какие-либо недостатки в предлагаемом решении?" - поинтересовался глава государства.

Президент напомнил об опыте Завода эффективных промышленных конструкций, который показал, что застройщик может успешно развиваться и при рентабельности в 5%. "Цены нормальные, предприятие не рухнуло, не убыточное. А мне тут докладывают, что, если мы этим путем пойдет, будут вымываться какие-то финансовые средства, и предприятия в результате рухнут. Все вы имеете жилье, и неплохое. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье, мы должны им помогать. Наша помощь прежде всего заключается в том, чтобы мы помогли им построить жилье по доступным ценам", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко: строить жилье будут организации, готовые работать с рентабельностью 5% Президент напомнил о своем давнишнем поручении по ценообразованию на строящееся жилье. Эксперимент Завода эффективных промышленных конструкций показал, что застройщик может успешно развиваться и при рентабельности в 5%.

Александр Лукашенко спросил, почему другие предприятия не могут работать при рентабельности 5%. "Не могут - тогда пусть ждут в очереди: что останется - отдадим им. Мы отдадим строить жилье тем, кто хочет строить, грубо говоря, с пятипроцентной рентабельностью, с меньшими затратами, с более низкими ценами. Мы не будет отбирать - частные, государственные. Вот цена - в нее надо вложиться. У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы", - отметил он.

Об обращении с отходами

На особом контроле у Президента вопрос обращения с отходами товаров и упаковки. "Нельзя допустить, чтобы нас постигла участь стран-соседей, когда люди задыхаются от количества свалок, а почва на десятилетия отравлена химией", - заявил он. Александр Лукашенко подчеркнул, что состояние окружающей среды - важнейшая задача, а здоровье белорусов - бесценно.

Но сегодня это не только вопрос экологического благополучия, заметил глава государства. "Развитые страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора", - обратил внимание Президент. Он попросил доложить, как в разработанном проекте указа реализованы поручения по наведению порядка в этой сфере на основе лучших мировых практик и достижений.

О досрочных пенсиях

Еще один вопрос касался профессионального пенсионного страхования работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях. Есть предложение предоставить этой категории граждан право получать досрочную пенсию. Александр Лукашенко спросил у разработчиков, возможно ли принятие такого решения, есть ли для этого основания и необходимые средства.

На совещании также кратко обсуждены итоги работы белорусской экономики в прошлом году, текущая ситуация, вопросы сырьевого обеспечения предприятий.-0-