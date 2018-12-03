Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
3 декабря 2018, Пн
-1°C
Сплошная облачность EUR 2.4262
USD 2.1316
RUB 3.2027
Главное
Александр Лукашенко Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсудили на совещании у Лукашенко
Президент
Лукашенко видит в санкциях и торговых войнах в мире шанс для экономик ЕАЭС
Президент
Большинство интернет-ресурсов в Беларуси используют идентификацию - Легкий
Общество
Во вторник 77-ю квартиру от "Евроопт" разыграет дуэт "Александра и Константин"!
Общество
"ДАНА МОЛЛ": Театр чудес открыт! Новогоднее волшебство продлится полтора месяца
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Два лесовоза горели в Витебской области
12:50 Происшествия
Две фуры с 40 т металлолома задержали в Добрушском районе
12:38 Происшествия
Соперники футболистов БАТЭ по Лиге Европы победили в матчах своих чемпионатов
12:37 Спорт
Беларусь представила разработки в создании средств огневого поражения на выставке в Египте
12:28 Общество
В Толочинском районе легковушка врезалась в грузовик
12:20 Происшествия
Трех наркокурьеров с гашишем задержали в Смолевичском районе
12:15 Происшествия
Под Ошмянами легковушка влетела в автобусную остановку
12:14 Происшествия
Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-октябре увеличили экспорт более чем на треть
12:09 Экономика
Валерия Болматова стала третьей на этапе Кубка Европы по фристайлу
12:03 Спорт
Мех белорусской норки планируется поставлять в Китай
12:02 Экономика
В Вороновском районе будут судить студента из Нигерии за организацию миграции в ЕС
11:59 Происшествия
Белорусский туризм презентуют в Нидерландах
11:51 Общество
В Витебском районе легковушка сбила велосипедиста
11:48 Происшествия
Городские соревнования по хоккею "Золотая шайба" стартуют в Минске
11:46 Спорт
Предприниматель из Оршанского района лишился партии колбасных изделий на Br12 тыс.
11:45 Происшествия
Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 4 декабря
11:41 Общество
Нарушения правил пожарной безопасности выявили в общежитиях воинских частей в Могилевской области
11:38 Регионы
В СНГ будет разработана стратегия международного молодежного сотрудничества до 2030 года
11:36 Общество
Житель Барановичей задержан с опасным психотропом
11:26 Происшествия
Транспортный шлюз для второго энергоблока доставлен на БелАЭС
11:19 Экономика
Все новости
Темы
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Выбираем вместе Выбираем вместе
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсудили на совещании у Лукашенко

Президент 03.12.2018 | 11:03
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Социальное государство в работе Новости темы Социальное государство в работе
Другие темы

3 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В марте на отчете правительства я отмечал, что самая важная задача - обеспечить согласованность и последовательность действий. Прежде всего внутри правительства. Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что стратегические вопросы развития экономики Беларуси и проблемные вопросы были обсуждены в широком составе неделю назад. Вместе с тем постоянно возникают конкретные вопросы, которые необходимо оперативно рассматривать. "На такие совещания с правительством я выношу вопросы, которые нуждаются в дополнительной информации. Нормативные правовые акты, в которые оформлены эти вопросы, не простые. У меня есть ряд вопросов к ним", - пояснил Президент.

Он добавил, что совещания подобного формата с Администрацией Президента, правительством и Государственным секретариатом Совета безопасности проводятся регулярно по мере необходимости, чтобы все участники могли напрямую и без аппаратного фильтра доложить свою позицию главе государства. "Но я меньше всего хотел бы, чтобы такие совещания превращались в попытки что-то решить в обход уже устоявшихся, установленных правил. Систему ломать не следует", - предупредил белорусский лидер.

По его словам, одной из тем нынешнего совещания должны были стать очередные запросы о государственной поддержке на полмиллиарда рублей организациям, которые обслуживают АПК. "К сожалению, правительство намеренно обошло эту тему во время обсуждения проекта бюджета на предстоящий 2019 год. Если и появится необходимость кого-то поддержать, то в мае я установил четкий порядок. Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко самым главным при решении вопроса о выделении подобной поддержки назвал наличие кадров, которые способны грамотно распорядиться соответствующими средствами. "Администрация Президента неоднократно доводила подобные критерии до правительства, и порядок должен быть незыблемым", - подчеркнул Президент.

От каждого докладчика он потребовал не просто проинформировать по своему вопросу, а прежде всего предложить решение системных проблем, из-за которых возникло текущее обсуждение.

Александр Лукашенко в частности отметил, что предлагается закрепить высших должностных лиц в качестве представителей государства в наблюдательных советах: "Премьер в своем письме, опираясь на личный опыт, доказывает: если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства".

"У чиновника и бизнесмена при этом два принципиально разных понимания функционирования предприятий. К тому же я сомневаюсь, что те, кто будет закреплен за этими предприятиями, будут хорошими помощниками руководителя. Если поглубже посмотреть, то это не просто помощники - это люди, которые будут как минимум участвовать в принятии решений, а то и принимать их. Давайте обсудим этот вопрос и примем решение", - сказал Президент.

Глава государства поставил конкретные вопросы по работе некоторых предприятий. В их числе дрожжевой комбинат в Слуцком районе. "С одной стороны, вы внесли проект исключительно технического решения об увеличении уставного фонда этого предприятия. А с другой, после изучения документов у меня возник вопрос: не попытка ли это уйти от решения проблемы. У предприятия рентабельность продаж минус 112%. Я не знаю, как с такими показателями можно вообще работать", - сказал Президент.

Он также коснулся перспектив ОАО "Сукно": "Если только правительство видит решение этого вопроса в том, чтобы выделить из бюджета 92 млн евро… Послушаем, прорабатывались ли другие варианты. И единственный ли это путь для того, чтобы восстановить (некогда уровня Советского Союза) работу предприятия".

Александр Лукашенко попросил доложить и о ситуации в ОАО "Камволь" - как организована работа, что сделано или не сделано за последнее время.

Еще один вопрос, вынесенный на совещание, - оплата труда работников бюджетных организаций. "Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы. - Прим. БЕЛТА) у нас 850 тыс. белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит", - заявил белорусский лидер.

Обсуждается также проект указа "О государственном социальном страховании". Президент акцентировал внимание, что любые изменения в сфере социального обеспечения должны быть тщательно продуманы. "Но надо иметь в виду, что за шесть лет дефицит фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%", - отметил Александр Лукашенко.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Лукашенко, совещание
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4262 BYN 2.415 BYN 2.422 BYN
USD
2.1316 BYN 2.126 BYN 2.13 BYN
RUB
3.2027 BYN 3.195 BYN 3.21 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

ГАИ информирует
Все видео

Фотоновости

Лукашенко проводит совещание с руководством Совета Министров
Все фото

Инфографика

Зимние шины Согласно Правилам дорожного движения Беларуси, с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.
Вся инфографика
Политика
Фото ТАСС Из Беларуси надо импортировать форматы сельского быта - Маргвелашвили
Белорусский паспорт стал 54-м в рейтинге самых влиятельных паспортов мира
Концепцию миграционной политики Союзного государства планируется утвердить в 2019 году
Экономика
Фото из архива Ефимчик: Качество волокна, глубина переработки - основа развития льноотрасли в Беларуси
Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-октябре увеличили экспорт более чем на треть
Мех белорусской норки планируется поставлять в Китай
Происшествия
Фото Гродненского областного управления МЧС Под Ошмянами легковушка влетела в автобусную остановку
Два лесовоза горели в Витебской области
Две фуры с 40 т металлолома задержали в Добрушском районе
Общество
Фото из архива В Беларуси планируется переобучать больше безработных под заказ нанимателя
Беларусь представила разработки в создании средств огневого поражения на выставке в Египте
Белорусский туризм презентуют в Нидерландах
Регионы
Фото из архива Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 4-6 декабря
Нарушения правил пожарной безопасности выявили в общежитиях воинских частей в Могилевской области
Более 30 павильонов откроют на новогодней ярмарке у Дворца спорта в Минске
Спорт
Белорусы сыграют в Нидерландах на старте квалификации футбольного Евро-2020
Соперники футболистов БАТЭ по Лиге Европы победили в матчах своих чемпионатов
Валерия Болматова стала третьей на этапе Кубка Европы по фристайлу
Технологии
Фото CERN Большой адронный коллайдер остановлен на два года
ПВТ участвует во всемирной акции "Час кода"
В Instagram можно будет ограничить доступ к Stories
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в ноябре
Ледовое шоу может появиться на "Славянском базаре"
Клаудия Кардинале: "Взгляд подарил мне мировую славу"
В мире
Скриншот из видео Fox News Более 20 человек пострадали из-за торнадо в США
Катар выходит из ОПЕК
В Брюсселе 65 тыс. демонстрантов приняли участие в акции по защите климата
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря
Почти 35 тыс. игрушек выбросили на лед болельщики во время хоккейного матча в США
Утвержден состав экипажа космического корабля "Союз МС-11"
Газета 7 дней
Клон уходит за кордон
Путь Генерала
От «Зари» до «Луча»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия