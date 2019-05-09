Поздравления с Днем Победы поступают в адрес Лукашенко и белорусского народа от зарубежных лидеров

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздравления по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств и международных организаций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

В числе первых белорусского лидера поздравил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что 9 мая воздают дань благодарности и глубокого уважения всем тем, кто своими подвигами на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье приближал Победу. "Наш священный долг - хранить память об их неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов и, конечно, бороться против любых попыток переписать историю Великой Отечественной войны в угоду политической конъюнктуре", - говорится в поздравлении.

Глава российского государства подчеркнул, что в суровые военные годы белорусы и россияне плечом к плечу сражались с фашистскими захватчиками и сегодня славные традиции братской дружбы и взаимовыручки помогают развивать союзнические связи и интеграционное взаимодействие между двумя странами.-0-