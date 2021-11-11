Правительство предлагает построить новый учебный корпус БГУ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров обсужден вопрос строительства нового учебного корпуса Белорусского государственного университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Правительство предложило возвести новый корпус для университета за счет кредитных ресурсов.

Александр Лукашенко отметил: для Беларуси с ее экспортно ориентированной экономикой критически важно, чтобы система образования была гарантом высокого профессионального уровня специалистов. Государство оказывает значительную помощь и поддержку учебным заведениям в развитии и укреплении их материально-технической базы, констатировал Президент.

В то же время глава государства поинтересовался, насколько необходимо и оправданно сегодня строительство нового корпуса для БГУ. "Хотел бы услышать дополнительные аргументы по этому вопросу, - сказал он. - Можем ли мы в это трудное, непростое время обойтись без этого корпуса? Вот этот прежде всего вопрос. Неужели завтра БГУ перестанет существовать, если мы этот корпус не построим? А может быть, мы что-то в Минске найдем для функционирования этого факультета? То есть надо разобраться: если сегодня можно потерпеть - надо потерпеть, если есть лишние деньги - пожалуйста, я не против, за два года будет стоять этот корпус. То есть надо четко определиться, по-хозяйски. И ведомственных подходов здесь быть не должно".-0-