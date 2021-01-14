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14 января 2021, 10:41

"Право на охрану здоровья незыблемо" - у Лукашенко обсудили изменения в законодательство о здравоохранении

Во время совещания
Во время совещания

(Обновлено 12:11)

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отечественное здравоохранение готово адекватно реагировать на новые вызовы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на рассмотрение вынесены изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Это базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи населению, отметил глава государства. "С одной стороны, они комплексно не пересматривались уже около 10 лет. За это время произошло много изменений в медицине, науке, общественном развитии. И, наверное, пора актуализировать эти законы. С другой стороны, когда начиналась эта работа, никто не мог предугадать, что разразится нынешняя болезнь. Она не только внесла серьезные коррективы в наши планы, но и показала, что отечественное здравоохранение в целом готово адекватно реагировать на новые вызовы", - заявил Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался, как в новом законе отражены те нормы, которые позволяют управлять этой важнейшей сферой и оказывать качественную медицинскую помощь. "А система здравоохранения должна и впредь быть обеспечена всем необходимым", - обратил он внимание.

"В нашей стране право на охрану здоровья, как вы понимаете, незыблемо. Бесплатное и эффективное лечение в государственных учреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин Беларуси. Государство со своей стороны обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, у врача - средства индивидуальной защиты. А пациент, где бы он ни жил (в столице или в селе), получал ту помощь, в которой нуждается", - сказал Президент.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Обновление ряда законодательных положений позволит здравоохранению быть современным и двигаться вперед, отметил глава государства. "Каковы результаты анализа существующих тенденций? Какими направлениями в развитии медицины продиктовано обновление норм? То есть надо ответить на вопрос, надо нам это или не надо, и зачем, - пояснил он. - Прошу сегодня доложить о том, насколько новые положения повлияют на систему здравоохранения в целом и на отдельную, конкретную больницу, врача и, главное, пациентов".

По словам Александра Лукашенко, нельзя обойти стороной и вопросы, без решения которых невозможно сохранить здоровье населения: развитие физической культуры и спорта, экологическая безопасность, возможность пользоваться оздоровительными учреждениями, совершенствование охраны труда. "Эти направления также должны быть обеспечены правовыми механизмами", - подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание на то, что, как бы ни менялись нормы, надо помнить: в центре усилий медиков всегда остается человек. "Спасти его, сохранить, улучшить здоровье - вот первоочередные наши задачи. Неизменный приоритет здравоохранения - обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь населению", - подытожил он.

Как отметил во время совещания министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, за новейший период времени развития отечественного здравоохранения были решены основные вопросы, влияющие на его эффективное функционирование. Так, была выстроена структура оказания медицинской помощи - от фельдшерско-акушерских пунктов и центральных районных больниц до республиканских научно-практических центров. Развитие высоких медицинских технологий соответствует самым высоким стандартам. Например, только за 2019 год сделано 22,5 тыс. кардиохирургических вмешательств, 7,5 тыс. эндопротезов суставов, 550 органных трансплантаций, около 46 тыс. онкологических пациентов ежегодно получают радикальное лечение.

Ежегодно в стране выпускаются почти 3,5 тыс. молодых врачей и почти 4 тыс. специалистов из числа среднего медицинского персонала.-0-

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