Новые экспертизы, университетские клиники и право на риск. Что появится в обновленном законе о здравоохранении?

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, где обсуждались изменения изменения в закон о здравоохранении, рассказал журналистам о главных новшествах в этом документе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фактически перед нами сейчас будет совершенно новый закон о здравоохранении", - отметил Дмитрий Пиневич. Изменения были внесены в половину статей. Кроме того, в законе появились 12 новых статей и две дополнительных главы - об информационном обеспечении в области здравоохранения и государственном социальном заказе.

По словам министра, обновленный закон констатирует эффективность выбранной модели отечественного здравоохранения, позволяет на законодательном уровне ответить на сегодняшние структурные вызовы, а также закладывает правовые основы совершенствования системы на период не менее 7-9 лет.

Одна из главных новаций касается улучшения системы управления качеством медицинской помощи. Вводится новый вид экспертизы - экспертиза качества медпомощи. Появится фармакоэкономическая экспертиза для отбора наиболее экономически выгодных и безопасных медицинских технологий.

Законом расширяются возможности использования отделений дневного пребывания: при оказании медицинской помощи в таких отделениях граждане будут обеспечены лекарственными средствами и медицинскими изделиями в пределах республиканских формуляров за счет бюджета аналогично пребыванию в условиях стационара.

Станет возможным назначение пациентам контролируемого лечения. Оно заключается в регулярной выдаче лекарственных препаратов для лечения под наблюдением врачей отдельных заболеваний (например, туберкулеза, ВИЧ, гепатита С, рассеянного склероза). Это позволит обеспечить оказание медицинской помощи на протяжении всего курса лечения, что особенно актуально для лиц, которые вследствие злоупотребления алкоголем или иных причин не выполняют предписаний врача, пояснили в Минздраве.

Дмитрий Пиневич

"Важный компонент - это совершенствование системы постдипломной подготовки. Профессиональная подготовка медицинского работника осуществляется в ходе всей его деятельности - это так называемое непрерывное медицинское образование. Вход в узкие специальности (кардиохирургия, онкология, реаниматология, анестезиология) будет осуществляться через трехгодичную резидентуру", - рассказал министр. Резидентура заменит клиническую ординатуру и позволит изменять профиль специальности для реализации имеющегося профессионального потенциала медика.

В обновленном законе закреплено определение университетской клиники - это учреждение, которое совмещает медицинскую деятельность в качестве больничной организации с участием в реализации образовательных программ. Образовательный процесс и клиническая работа осуществляются совместно профессорско-преподавательским составом университета и врачами-специалистами клиники. Подобный пилотный проект реализуется в Гродно, он уже показал свою эффективность, отметил Дмитрий Пиневич.

Законом созданы условия для дальнейшего внедрения электронного здравоохранения. Планируется, что в 2023 году заработает единая платформа системы здравоохранения. "Туда будет интегрирована медицинская карта, то есть каждый из нас будет иметь свой медицинский кабинет", - пояснил глава Минздрава. Это позволит медикам более эффективно обмениваться данными и управлять ресурсами.

Для соблюдения требований к качеству и безопасности медицинской помощи вводится медицинская аккредитация государственных организаций здравоохранения, которая будет оценивать лечебно-диагностические возможности организации.

У медиков появится право на профессиональный риск при выполнении различных, прежде всего высокотехнологичных, вмешательств. "Любое медицинское вмешательство всегда несет риск осложнений. Это связано с различными факторами, например, анатомическими особенностями. Зачастую при наступлении этого риска возникает некое недопонимание и медицинские работники становятся виновными. Здесь право риска возлагается на учреждение, которое обязано обеспечить минимизацию этого риска. Это будет входить в систему оценки стандартов и критериев", - рассказал Дмитрий Пиневич.-0-

Пиневич: система здравоохранения функционирует и финансируется бесперебойно