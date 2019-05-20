Премьер-министр будет нести персональную ответственность за экономический рост Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На премьер-министра возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса. Соответствующее распоряжение Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.-0-