Президент не видит оснований для какого-то противоборства после выборов

Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
9 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит оснований для какого-то противоборства после выборов. Об этом глава государства заявил сегодня после голосования на выборах, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы предусматриваем всякие варианты", - отметил Александр Лукашенко. При этом он подчеркнул: нет оснований говорить, что страна будет ввергнута в какое-то противостояние после выборов.
"Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую", - сказал Президент.
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