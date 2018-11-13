Президент об Игоре Лученке: из жизни ушел человек огромного таланта, чьим творчеством гордится страна

13 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста СССР Игоря Лученка, сообщили БЕЛТА в
"Примите мои соболезнования в связи со смертью выдающегося композитора современности, народного артиста СССР Игоря Михайловича Лученка. Из жизни ушел человек огромного таланта, чьим творчеством по праву гордится Беларусь", - отметил глава государства.
"Музыкальные произведения Игоря Михайловича, представляющие собой лучшие образцы высокого искусства, заслужили искреннюю любовь и покорили публику разных поколений из многих стран, - говорится в соболезновании. - Написанные им песни стали золотыми шлягерами на все времена, эталоном профессионального мастерства, неотъемлемой частью сокровищницы национальной культуры".
Как подчеркнул Президент, светлая память об Игоре Лученке навсегда сохранится в сердце каждого белоруса.-0-
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