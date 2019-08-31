Президенту Беларуси подарили лимонное деревце

31 августа, Смолевичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенту Беларуси сегодня во время посещения ОАО "Озерицкий-агро" подарили лимонное деревце, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор организации Нина Железнова рассказала главе государства, что в хозяйстве решили попробовать выращивать и нетрадиционные виды продукции, в том числе шампиньоны и лимоны. Эксперимент уже можно назвать удачным - продукцию в натуральном виде продемонстрировали Президенту прямо в поле.

Нина Железнова подарила главе государства молодое лимонное деревце. На нем есть как уже почти зрелые плоды, так и завязи с цветами, что достаточно редко встречается. Президент с удовольствием принял подарок, отметив, что это лимонное дерево будет в дальнейшем выращиваться у него в теплице.

Подаренное деревце относится к сорту "Мейер", который отличается обильным и ранним плодоношением. Это самый "не кислый" из всех сортов лимона.

Александру Лукашенко также продемонстрировали различные селекционные сорта картофеля, выведенные белорусскими учеными, образцы урожая, выращенного непосредственно в хозяйстве. Здесь также не обошлось без презентов. Часть картофеля отправилась на пробу не только на кухню к главе государства, но, по просьбе главы государства, "экспонаты" раздали и сопровождавшим его журналистам.-0-