"Придать стране импульс". Лукашенко о миссии молодежи

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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия молодых - придать стране импульс, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Молодежь - это не только будущее, но и наше настоящее. Молодые люди сегодня являются непосредственными участниками социальной и политической жизни страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Как отметил глава государства, молодые люди должны понимать, что ничто не возникает из ниоткуда и не дается просто так. "Результат приходит через напряженный труд. Легкого хлеба не бывает, - сказал он. - Ждем от молодежи твердости, дерзости и самоотдачи во имя общего блага. Мы создали государство, удержали его, приумножили полученное наследие. Миссия молодых - сохранить его и придать стране импульс".-0-