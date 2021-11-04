"Приоритет из приоритетов". Лукашенко подтверждает нацеленность на расширение интеграции с Россией

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство для Беларуси - приоритет из приоритетов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Буквально перед заседанием Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин поговорили по телефону. Поэтому начало встречи немного задержалось. Прежде всего глава белорусского государства поздравил российскую сторону и всех россиян с отмечаемым 4 ноября Днем народного единства.

К слову, Владимир Путин отмечать этот праздник прилетел в Севастополь. В этой связи Александр Лукашенко попросил российского коллегу передать крымчанам самые теплые поздравления от белорусов и пожелания крепкого здоровья и мужества в это непростое время. "Они должны понимать, что они не одни. Все мы рядом и будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена", - заявил Президент.

Открывая заседание, Александр Лукашенко отметил, что разного рода вызовы и угрозы для Беларуси и России, помноженные на неутихающую мировую пандемию, нарушили график регулярных встреч руководства обеих стран.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Союзное государство для Беларуси - приоритет из приоритетов. "Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности", - заявил глава государства.-0-