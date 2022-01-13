Проект указа по исключению недобросовестного посредничества при закупках обсуждается на совещании у Лукашенко

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа, который в том числе предполагает исключение недобросовестного посредничества при закупках обсуждается на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что система закупок всегда была объектом его пристального внимания, поскольку является одним из значимых инструментов экономической политики. "Мной не раз давались поручения о его использовании для повышения конкурентоспособности экономики, эффективного расходования денежных средств и недопущения разного рода серых схем", - сказал Президент.

Он отметил, что правительством подготовлен проект указа, который позволит исключить, как полагает правительство, недобросовестное посредничество и усовершенствовать систему закупок за счет бюджетных и собственных средств организаций.

"Однако при любых новациях должна быть обеспечена бесперебойность процессов в хозяйственной деятельности предприятий с одновременной экономией денежных средств", - подчеркнул белорусский лидер.

Как отметил на совещании министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, на рассмотрение главы государства вносится проект указа по совершенствованию законодательства в области закупок. "Те новшества, которые предлагается внести, позволят сэкономить бюджетные средства и увеличить долю отечественных товаров при осуществлении государственных закупок. Первое, что предлагается, - запрет на участие в госзакупках аффилированных лиц", - сказал Алексей Богданов.

Он отметил, что именно аффилированные сговоры - это одна из коррупционных составляющих, которая приводит к значительному завышению цен.

Еще одна новация - операции по аренде и лизингу должны будут проводиться на конкурсной основе. "Мы этим исключим те случаи, когда покупается импортное оборудование или техника в обход конкурсных процедур и без участия белорусских поставщиков", - сказал министр.

Александр Лукашенко в связи с этим обратил внимание, что в результате принятия соответствующий документ должен возыметь действенный эффект, на деле способствовать устранению имеющихся недостатков. "Упаси Господь вам и другим придется констатировать факт, что мы этим не добились желаемого", - предупредил белорусский лидер. -0-