Путин пригласил Лукашенко искупаться в море

28 мая, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня на переговорах в Сочи с Президентом Беларуси пригласил Александра Лукашенко, пользуясь случаем, искупаться в море, передает корреспондент БЕЛТА.

Отойдя от деловой тематики, российский лидер отметил, что в Сочи сейчас хорошая погода. "Можем искупаться", - пригласил он. "С удовольствием", - отреагировал Президент Беларуси.

"Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи", - выразил уверенность Владимир Путин.

Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за человеческое приглашение: "Именно в пятницу, чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться. Я так и понял это приглашение".-0-