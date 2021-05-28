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28 мая 2021, 17:56

Встреча Лукашенко и Путина проходит в Сочи

Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина проходит в Сочи. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи сегодня во второй половине дня после встречи в Минске с участниками заседания Совета глав правительств СНГ.

Выступая 26 мая в парламенте, глава белорусского государства обозначил переговорную повестку: в центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

Со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщалось, что Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверят часы по наиболее актуальным вопросам на двустороннем треке сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике.-0-

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