Раскрыты преступные схемы, заведено 31 уголовное дело. Лукашенко доложили о борьбе с хищением скота на Гомельщине

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом обратился к начальнику УВД Гомельского облисполкома Александру Шастайло и спросил, как выполнено его поручение по обеспечению сохранности крупного рогатого скота и наведению порядка в этой сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Шастайло доложил, что в целом оперативная обстановка в Гомельской области остается сложной. Есть снижение числа преступлений по линии уголовного розыска, в сфере киберпреступности, стало меньше преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. "Имеются и негативные тенденции. Эффективно работали в этом году по выявлению фактов наркосбыта. К сожалению, наблюдается рост преступлений в наркосбыте несовершеннолетними", - доложил руководитель УВД.

"Актуальной для нас остается и сфера АПК. В текущем году сотрудниками органов внутренних дел и иных правоохранительных органов выявлено 77 преступлений в сфере АПК, связанных с хищением крупного рогатого скота", - продолжил Александр Шастайло.

По его данным, в соответствии с указанием Президента и по распоряжению министра внутренних дел с 14 октября по 10 декабря 2021 года силами органов внутренних дел проводилась массовая отработка сельхозпредприятий области. Было проверено 189 сельхозпредприятий, на которых выращивают крупный рогатый скот. По результатам этих проверок возбуждено 31 уголовное дело, ряд должностных лиц привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление и превышение служебных полномочий, выявлено несколько схем хищения КРС. Работа в данном направлении будет продолжена, заверил глава УВД.

"Когда будет это все закончено по вашей части?" - уточнил Президент.

"Это постоянная работа. Мы на протяжении года работаем по контролю за проведением посевной, уборочной кампаниями, - ответил Александр Шастайло. - С учетом данного вами распоряжения, работа по контролю за сохранностью крупного рогатого скота будет проводиться постоянно".-0-