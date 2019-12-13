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13 декабря 2019, 11:27

"Рассмотреть и поддержать таланты" - Лукашенко подчеркивает важность наставничества в медицине

Во время встречи
Во время встречи

13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность наставничества в подготовке и становлении молодых специалистов-медиков. Об этом он заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо усилить ответственность каждого руководителя за подготовку молодого врача-интерна к самостоятельной работе. С этим я согласен. Здесь очень важно наставничество. Опытный врач должен уметь рассмотреть и поддержать таланты, поделиться своими знаниями, вырастить достойную смену", - сказал глава государства.

Говоря о становлении молодого специалиста как профессионала, Александр Лукашенко отметил, что практическое здравоохранение республики в отличие от других стран СНГ выиграло в качестве подготовки врача за счет сохранения субординатуры и интернатуры для студента-старшекурсника. "Это, как утверждают специалисты, необходимый переходный мостик адаптации, накопления опыта для будущей самостоятельной деятельности. Это говорят специалисты. Я над этим подумаю. Я не готов ни поддержать, ни опровергнуть этот тезис", - сказал Президент.

Ликвидация же интернатуры в России и Казахстане, опять же, по мнению ряда специалистов, создала определенные проблемы в системе непрерывного медицинского образования в части применения полученных в университете знаний на практике. "Мы не идем по такому пути", - отметил Александр Лукашенко.

В целом глава государства обратил внимание, что стремительное развитие высокотехнологичной медицинской помощи требует от здравоохранения внедрения новых форм подготовки специалистов. За последние три года создана сеть образовательных центров в ведущих республиканских научно-практических центрах страны. Обучение в них помогает работающим медикам осваивать уникальные методы диагностики и лечения в кардиохирургии, нейрохирургии, трансплантологии, гематологии, онкологии, детской хирургии, травматологии.

"Также требуется максимальное использование потенциала образовательных центров РНПЦ для подготовки врачей к выполнению высокотехнологичных вмешательств. Для этого необходимы двух-трехгодичные современные и эффективные углубленные стажировки уже практикующих врачей для получения узкой специализации. Мне предлагают двух-трехгодичные. Давайте начнем с годичных", - сказал Александр Лукашенко.

Он добавил, что медики должны сами решить, как их называть: привычной клинической ординатурой или резидентурой. "Не надо уже резидентурой. Это что-то из области шпионажа. Агентура, резидентура и доклад в центр. Но если вы решите так, это ваше дело. Я буду понимать, что резидентура у нас не только в КГБ и ГРУ, но и в медицине", - с юмором заметил глава государства.

"Главное - подготовка квалифицированного специалиста такого уровня, который позволит делать высокотехнологичные операции", - считает белорусский лидер.

Он отметил, что выпускники белорусских медицинских вузов и сейчас востребованы за рубежом, особенно в Польше и странах Балтии. "Не секрет, что многие уезжают за получением знаний, навыков, и немало возвращается обратно", - резюмировал глава государства.-0-

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