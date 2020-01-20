Равков назначен госсекретарем Совета безопасности

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Равков в новой должности намерен совершенствовать национальную систему безопасности По мнению Андрея Равкова, в Беларуси создана дееспособная система национальной безопасности. "Есть необходимый комплект нормативной базы, которая позволяет управлять этой системой, чтобы она не давала сбоев", - отметил он.

"Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что госсекретариат Совета безопасности - это орган, который помогает ему работать с силовым блоком. А поскольку армия - ключевой элемент силового блока и ее руководителем всегда назначается очень опытный человек, было принято решение перевести Андрея Равкова в Совбез. "Хорошо, что у нас еще и глава Администрации (Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА) - человек очень близкий к этим вопросам, понимает и разбирается. Думаю, что мне немножко полегче будет в этом плане. Тем не менее госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями, у него большой диапазон самостоятельности", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко сегодня также назначил нового министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.

По словам Президента, кандидатуры на все эти должности рассматривались несколько месяцев. Изучались и отрицательные заключения. "Но вижу, что все люди подготовленные, преданные Беларуси, любящие Беларусь. Люди, которые не мыслят своей жизни без этого куска земли. Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", - резюмировал глава государства.

Генерал-лейтенант Андрей Алексеевич Равков родился в 1967 году в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области. В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988 году с отличием и золотой медалью - Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году с отличием и золотой медалью - командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь, в 2005 году с отличием - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

С 1988 по 1997 год прошел все должностные ступени от командира взвода до командира батальона. С 1999 по 2003 год военную службу проходил в должностях начальника штаба и командира базы хранения вооружения и техники.

С 2005 по 2012 год занимал должности командира отдельной мобильной бригады, начальника оперативного отдела - заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования.

Являлся командующим войсками Северо-Западного оперативного командования с 2012 по 2014 год.

В ноябре 2014 года был назначен министром обороны.-0-