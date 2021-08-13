Разрабатываемую в Беларуси вакцину от коронавируса можно будет оперативно приспособить к любому штамму - Лукашенко

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13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Разрабатываемую в Беларуси вакцину от коронавируса можно будет оперативно приспособить к любому штамму. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА."Будем приспосабливать вакцину под будущие болезни. Мы производим вакцину такую, чтобы приспособить ее к любому изменению, к любому штамму этого вируса", - сказал белорусский лидер.Александр Лукашенко рассказал, что накануне соответствующие вопросы рассматривались на совещании в Витебском районе при посещении предприятия, где будут производить отечественную вакцину. "Как мы сделали вывод, мы еще долго будем жить с этой заразой. А поэтому надо готовиться и страну к этому готовить. Отсюда производство собственных лекарств и вакцин, чтобы защитить людей", - заявил глава государства.Президент рассказал, что вчера на мероприятие привезли в пробирке отечественную вакцину. "Знаете, многие будут ерничать: да ну, там белорусы что-то сделали. Меня убедил тот, кто разрабатывал эти вакцины. Он говорит: товарищ Президент, если кто-то не верит, я могу взять из пробирки эту экспериментальную вакцину и себе уколоть. Я говорю: подожди, не надо, ты должен нам произвести полмиллиона доз вакцин, мы ее проверим, как положено, а потом запустим в производство", - сказал Александр Лукашенко.-0-