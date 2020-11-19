"Реагирую на запросы работников культуры" - Президент объяснил решение о назначении министра культуры

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая Анатолия Маркевича министром культуры, объяснил, почему принял нестандартное решение о назначении на эту должность человека из другой сферы деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что для него это решение о назначении было нестандартным. "Наверное, впервые в истории я отхожу от принципа назначения на эту должность, как принято было раньше говорить, профессионала из их круга, - сказал Президент. - Почему вроде бы со стороны? Я реагирую на запросы работников культуры. От многих из них пришло пожелание: пожалуйста, назначьте на эту должность человека со стороны, давайте попробуем, чтобы был человек не нашего круга".

По словам Александра Лукашенко, он прислушался к мнению, что руководить Министерством культуры надо направить менеджера. "Он никого не знает, для него все одинаковые, но он понимает, что культура и деятели культуры - это суперэлита нашего общества", - сказал белорусский лидер.

Одним из доводов в пользу назначения Анатолия Маркевича был его опыт длительной работы в руководстве местными органами власти. "Я подумал: раз председателем райисполкома работал, то хорошо знает, что такое культура, пришлось этим заниматься большой промежуток времени. Во-вторых, по образованию педагог. Педагог - это человек, который может работать на любой должности", - заметил Президент.

Глава государства обратил особое внимание на ответственность, которая лежит на новом министре культуры и тех важных задачах, которые стоят перед ним, в том числе по урегулированию ситуации вокруг Национального академического театра имени Янки Купалы.

"Вот возьмите, к примеру, театр Янки Купалы, на злобу дня. Все уйдет, мы с вами уйдем - из власти, из жизни - а эта гадкая страница останется на всю жизнь. Национальный театр! Не знаю, помнишь ли ты (совсем молодым еще был), когда Володя, твой отец, работал (имеется в виду Владимир Рыженков - отец первого заместителя главы Администрации Президента Максима Рыженкова. - Прим. БЕЛТА), мы даже обсуждали часто эту проблему: театр в нужник превратился, и у меня под окном в Администрации Президента туалет был, - напомнил Президент. - Я подумал: не может же быть так, чтобы в центре Минска, под окном ЦК КПСС, потом Шушкевича, Гриба (им это до фени было), туалет стоял, и театр Янки Купалы превратился в туалет. И я как человек спокойный, не националист - интернационалист полный, думаю: ну это же все-таки национальный театр, это же лицо. И я все сделал, чтобы он превратился в эту конфетку, в игрушку. Это как такая красивая внешне детская игрушка с хорошей внутренней начинкой - я так мечтал. Контролировал кадры, чтобы пришли нормальные, молодежь пришла".

"Пришел один негодяй, просился туда, клялся, что будет верным стране, отечеству и Президенту, и что случилось? Что случилось с этой труппой?" - добавил белорусский лидер.-0-

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