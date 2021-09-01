Россия поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно и С-400

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с журналистами рассказал о планируемых поставках в страну вооружения и техники российского производства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, это десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно и С-400.

"В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - заявил Президент.

"Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях ("Запад-2021". - Прим. БЕЛТА), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - добавил Александр Лукашенко.-0-