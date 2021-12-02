Российский день во Дворце Независимости. Лукашенко встретится со спикером Госдумы и губернатором Астраханской области

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проведет встречи с председателем Госдумы Российской Федерации Вячеславом Володиным, а затем с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось БЕЛТА, Вячеслав Володин прибыл в Минск для участия в заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства. В числе вопросов, которые будут рассмотрены, - законодательное обеспечение решений президентов Беларуси и России по реализации 28 союзных программ.-0-