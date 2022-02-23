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23 февраля 2022, 19:35

С Первым о главном. Лукашенко встретится с известными белорусскими журналистами

Фото из архива
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 февраля встретится с известными белорусскими журналистами. Планы провести подобный разговор он анонсировал еще в ходе Послания белорусскому народу и Национальному собранию 28 января, сообщает БЕЛТА.

"С Первым о главном. Конкретный разговор, который Президент анонсировал во время Послания состоится завтра! 9 журналистов, фамилии которых слишком известны, чтобы их называть со своими самыми острыми вопросами Первому", - рассказал о предстоящем мероприятии Telegram-канал "Пул Первого".

В числе участников встречи будет и представитель БЕЛТА Владимир Матвеев, который уже 14 лет работает с главой государства в президентском пуле.

"Общение с главой белорусского государства всегда интересно. Надо признать, что в последнее время он много говорил на публике, были продолжительные и резонансные интервью зарубежным медиа, известным журналистам. Можно сказать, что Александр Григорьевич любит и не боится прессы. В этом любой мог не раз убедиться. Но мы видим, что обстановка меняется порой по несколько раз на день. Поэтому актуальные комментарии, мощное экспертное мнение, за что многие ценят нашего Президента как внутри страны, так и за рубежом, всегда востребованы", - отметил Владимир Матвеев.

"Могу от себя добавить, что во время интервью, и не только, Президент, говоря спортивной терминологией, не любит "договорняки". Слишком постные вопросы - точно не его тема. Нужно поострее. Думаю, в этом ключе и пойдет общение. Хотя острота вопросов лично для меня не главное. Знаете, я не Мэтью Чанс (журналист CNN, который брал скандально известное интервью у Президента Беларуси. - Прим. БЕЛТА) и не стремлюсь им быть. Уверен, что главное в ходе таких встреч, интервью, особенно с главой государства, не попытаться уколоть острым вопросом, а дать возможность высказаться по той или иной тематике. Поэтому скажу так: вопросы готовлю интересные, актуальные и немного с перчинкой", - сказал журналист БЕЛТА.-0-

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