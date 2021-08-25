С участием Лукашенко в поле под Минском отметят 25-летие революции в комбайностроении

"Он отсчитывает, когда мы начали революцию в комбайностроении. 25 лет назад 24 августа мы с ним на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть. И мы, я помню, приспосабливали энергосредство "Полесье" (кормоуборочное) - вешали эту жатку, выводили трубы, чтобы зерно собрать. Мы спасли, нам же убирать нечем было", - вспомнил Александр Лукашенко.