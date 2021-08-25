С участием Лукашенко в поле под Минском отметят 25-летие революции в комбайностроении

Новости темы " Рабочие поездки Президента"
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает с рабочей поездкой Логойский район Минской области, сообщает БЕЛТА.
Главе государства доложат о состоянии и перспективах развития зерноуброчного комбайностроения, стратегии развития ОАО "Гомсельмаш". Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с выставкой образцов зерноуборочных комбайнов, другой сельхозтехники и импортозамещающей продукции (комплектующих изделий к зерноуборочным комбайнам производства предприятий Беларуси).
Кроме того, продемонстрируют посевные агрегаты ОАО "Лидагропроммаш", входящего в холдинг "Гомсельмаш", и холдинга "Амкодор".
Поводом для мероприятия с участием главы государства послужил его разговор 13 августа в Рогачевском районе с генеральным конструктором научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Сергеем Федоровичем. Он напомнил, что 24 августа нынешнего года исполняется 25 лет, как было принято принципиальное решение о развитии в Беларуси отечественного зерноуборочного комбайностроения.
Глава государства напомнил, что в свое время многие высказывались против такого решения - развивать производство отечественных комбайнов, - предлагая покупать необходимую технику за рубежом. Теперь же в Беларуси есть целая линейка подобной техники мирового уровня.
Ранее в этом месяце в Рогачевском районе Президенту продемонстрировали в работе новый самоходный зерноуборочный комбайн GH810 (КЗС-3321). А в этот раз Президенту покажут машину с системой автоматического вождения, где применена технология интеллектуального зрения - камеры и современная автоматика позволяют комбайнеру практически не отвлекаться на вождение и следить только за качеством уборки.
Как рассказал журналистам Сергей Федорович, за сравнительно небольшой срок - 25 лет отечественного зерноуборочного машиностроения - удалось многого достичь.
Главе государства доложат о состоянии и перспективах развития зерноуброчного комбайностроения, стратегии развития ОАО "Гомсельмаш". Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с выставкой образцов зерноуборочных комбайнов, другой сельхозтехники и импортозамещающей продукции (комплектующих изделий к зерноуборочным комбайнам производства предприятий Беларуси).
Кроме того, продемонстрируют посевные агрегаты ОАО "Лидагропроммаш", входящего в холдинг "Гомсельмаш", и холдинга "Амкодор".
Поводом для мероприятия с участием главы государства послужил его разговор 13 августа в Рогачевском районе с генеральным конструктором научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Сергеем Федоровичем. Он напомнил, что 24 августа нынешнего года исполняется 25 лет, как было принято принципиальное решение о развитии в Беларуси отечественного зерноуборочного комбайностроения.
"Он отсчитывает, когда мы начали революцию в комбайностроении. 25 лет назад 24 августа мы с ним на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть. И мы, я помню, приспосабливали энергосредство "Полесье" (кормоуборочное) - вешали эту жатку, выводили трубы, чтобы зерно собрать. Мы спасли, нам же убирать нечем было", - вспомнил Александр Лукашенко.Президент предложил подумать над тем, чтобы встретиться где-то в поле и "застолбить" эту дату.
Глава государства напомнил, что в свое время многие высказывались против такого решения - развивать производство отечественных комбайнов, - предлагая покупать необходимую технику за рубежом. Теперь же в Беларуси есть целая линейка подобной техники мирового уровня.
Ранее в этом месяце в Рогачевском районе Президенту продемонстрировали в работе новый самоходный зерноуборочный комбайн GH810 (КЗС-3321). А в этот раз Президенту покажут машину с системой автоматического вождения, где применена технология интеллектуального зрения - камеры и современная автоматика позволяют комбайнеру практически не отвлекаться на вождение и следить только за качеством уборки.
Как рассказал журналистам Сергей Федорович, за сравнительно небольшой срок - 25 лет отечественного зерноуборочного машиностроения - удалось многого достичь.