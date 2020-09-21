Сергей Никифорович согласован на должность гендиректора ОАО "БЕЛАЗ"

Сергей Никифорович
Новости темы " Кадровые решения Президента"
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал на должность генерального директора ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" Сергея Никифоровича, передает корреспондент БЕЛТА.
Сергей Никифорович до того, как возглавить БЕЛАЗ, работал директором ОАО "Кузлитмаш" в Пинске.
Должность гендиректора ОАО "БЕЛАЗ" оставалась вакантной с тех пор, как Петр Пархомчик был назначен на пост министра промышленности.-0-
Новый гендиректор БЕЛАЗа считает главной задачей наращивание объемов и освоение новых рынков сбыта
"Глава государства, принимая кадровое решение, позитивно оценил работу холдинга и четко поставил задачу по сохранению существующих наработок в части реализации продукции, дальнейшего инновационного развития. Самая главная задача - наращивание объемов и освоение новых рынков сбыта", - сказал Сергей Никифорович.