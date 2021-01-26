Шулейко сменил Лиса на посту губернатора Брестской области

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня Юрия Шулейко председателем Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

С мая 2017 года Юрий Шулейко занимал должность помощника Президента - инспектора по Гомельской области.

"Мы с вами уже говорили на тему вашего назначения. Мы обстоятельно обсудили аспекты вашей работы на Гомельщине и разговаривали по Бресту. Вы понимаете, что там надо делать", - отметил Александр Лукашенко.

Юрий Шулейко

Президент добавил, что он намерен посетить Гродненскую область, а затем будет планировать поездку в Брест. "Вы уже войдете в курс дела (думаю, вам много времени для этого не нужно: вы работаете на такой должности в конкретном регионе, знаете направления работы, опыт у вас большой) и доложите мне о болевых точках Брестчины и особенно Бреста с учетом событий прошлого года, чтобы мы могли сориентироваться по дальнейшей работе, - поставил задачу глава государства. - Брест и Брестская область - регион хороший, люди там нормальные. Я там служил, знаю этих людей. Но есть заблудшие, с ними надо работать. Вы знаете и умеете с ними работать, в Гомельской области вы этому научились".

Глава государства также согласовал сегодня назначение Михаила Демидова председателем Климовичского райисполкома. До этого он был первым заместителем председателя, начальником управления по сельскому хоязйству и продовольствию Белыничского райисполкома.

Михаил Демидов

"Что касается вашего района, откуда вы уходите, - это хороший район. Когда я изучал ваши личные материалы, я подумал, что вы как специалист, зоотехник, врач перенесете этот опыт на Климовичский район. Очень хотелось бы. И в этом отношении мы будем вас поддерживать, - заверил Президент. - Климовичский район - приличный, основополагающий район на Могилевщине. Очень бы хотелось, чтобы у вас получилось. Перспективы у вас хорошие".

Александр Лукашенко пообещал в этом году обязательно посетить Климовичи, возможно, во время посевной или уборочной кампании. "Там уже конкретно, войдя в курс дела, вы расскажите, в каком направлении будет развиваться этот район", - сказал он.

Юрий Шулейко родился в 1968 году в городском поселке Козловщина Дятловского района Гродненской области. В 1992 году окончил Могилевский технологический институт, в 2002-м - Академию управления при Президенте Беларуси. В период с 1986 по 1988 год служил в рядах Советской Армии.

Трудовую деятельность начал с 1992 года, работая мастером по ремонту технологического оборудования, исполняющим обязанности главного энергетика Гродненского мясокомбината. В 1994 году занял должность начальника мясоцеха сельхозпредприятия "Обухово" Гродненской области, в 1996 году - замдиректора - начальника перерабатывающего комплекса Зельвенской теплоэлектросети. В период с 1996 по 2005 год работал начальником отдела механизации и автоматизации производственных процессов ОАО "Гродненский мясокомбинат".

С 2005 года занимал руководящие должности на различных предприятиях: директора Лидского мясокомбината (2005-2007), генерального директора предприятия "Гродненские мясомолочные продукты" (2007-2008), генерального директора гособъединения "Гродномясомолпром" (2008-2012).

В 2012 году назначен первым заместителем председателя Гродненского горисполкома, в 2013-м - зампредседателя Гродненского облисполкома, в 2017-м - помощником Президента Беларуси - инспектором по Гомельской области.-0-