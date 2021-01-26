Новый губернатор Брестской области о приоритетах в работе: в первую очередь люди и развитие региона

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, назначенный сегодня Президентом на эту должность, поделился с журналистами приоритетами в своей дальнейшей деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Брестчина - это мощный сельскохозяйственный регион, мощнейший перерабатывающий сектор страны, транспортные артерии, как железнодорожные, так и автомобильные. Это большой кусок государственной границы с Западом, с соседней Украиной. Это хорошие люди, работающие там, они всегда славились своим трудолюбием. Конечно, регион нужно и дальше развивать. Глава государства поставил ряд определенных задач, чтобы Брестская область оставалась такой же прекрасной и мощной частью нашей Беларуси", - отметил Юрий Шулейко.

Что касается приоритетов в работе, то губернатор обозначил их следующим образом: "В первую очередь - люди".

"Брестская область имеет большой удельный вес сельхозпроизводства. Также развита промышленность, но она в два раза меньше, чем в Гродненской области. Но сельское хозяйство и реперные предприятия, которые находятся на территории Брестской области (это Пинск, Барановичи и сам Брест), - они очень значимы для дальнейшего экономического развития страны", - добавил Юрий Шулейко.-0-