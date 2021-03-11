11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вадим Синявский назначен министром по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
До настоящего времени Вадим Синявский работал на посту начальника УВД Гродненского облисполкома.
Вадим Иванович Синявский родился 15 мая 1970 года в Молодечно. Окончил в 1991 году Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР, в 2002-м - Академию МВД Беларуси.
Август 1991-го - декабрь 1992-го - командир взвода роты курсантов Саратовского высшего военного командного училища МВД СССР.
Декабрь 1992-го - декабрь 1994-го - участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Мядельского райисполкома.
С декабря 1994-го по август 1998 года - старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних, участковый инспектор милиции, старший участковый инспектор милиции Кривичского участка милиции ОВД Мядельского райисполкома.
Август 1998-го - июнь 2003-го - начальник оперативно-организационной службы, заместитель начальника ОВД Мядельского райисполкома - начальник милиции общественной безопасности и специальной милиции.
С июня 2003-го по октябрь 2005 года руководил ОВД Воложинского райисполкома. Затем был назначен заместителем начальника милиции общественной безопасности и специальной милиции УВД Минского облисполкома - начальником управления охраны правопорядка. Занимал эту должность до конца 2009 года.
С декабря 2009-го по апрель 2012-го - начальник третьего отдела управления охраны объектов Службы безопасности Президента Беларуси.
Апрель 2012-го - апрель 2014-го - начальник Департамента охраны МВД.
С апреля 2014 года служил в должности начальника УВД Гродненского облисполкома.
Награжден медалями "За безупречную службу" III, II и I степеней, "За отличие в охране общественного порядка".-0-