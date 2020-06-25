25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с водой в Минске - на личном контроле Президента Александра Лукашенко. Такая информация размещена в Telegram-канале "Пул первого", сообщает БЕЛТА.

"Обо всей ситуации Лукашенко доложили сразу по прилете из Москвы, продолжились доклады и вчера вечером, и сегодня в течение дня. Информацию Президент получает из разных источников", - говорится в сообщении.

Накануне жители двух районов Минска - Фрунзенского и Московского - почувствовали неприятный запах, исходивший от водопроводной воды. Начальник производства "Минскводопровода" Антон Голоскок связал присутствие сильного запаха на очистной водопроводной станции (она подает воду в Московский и Фрунзенский районы) с высокими температурами, которые установились в последние дни.

"Минскводоканал" весь вечер и ночь проводил работы на сетях водоснабжения, промывал магистральные сети. Также в указанные районы был организован подвоз питьевой воды в автоцистернах. Утром людей заверили, что качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях Минска полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм. При этом рекомендовали не пить воду, а использовать ее в утренние часы только для хозяйственно-бытовых нужд. И обеспечить ее слив в течение 10-15 минут, чтобы ускорить вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения. За данные объемы воды плата взиматься не будет.-0-