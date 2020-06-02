Сивак доложил Лукашенко о ситуации в Минске и градостроительных проектах

2 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Реализация в Минске ряда градостроительных проектов и ситуация в городе в целом обсуждались сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Минского городского исполнительного комитета Анатолием Сиваком, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что основной вопрос, который он хотел бы обсудить, - строительство многофункционального комплекса "Минск-Мир". Как докладывают Президенту, работы ведутся по графику, однако Александр Лукашенко поинтересовался, имеются ли какие-то проблемы. "Но больше всего меня волнует строительство общественных зданий - финансового центра, отчасти торгово-развлекательный центр - таких, которые сегодня не продашь и быстрые деньги не получишь. Жилье - это ясно. Жилье хорошее строят, молодцы. А надо же заниматься и остальными объектами. Как там с инфраструктурой? И укладываемся ли мы вообще в сроки строительства?" - обозначил тему для беседы белорусский лидер.

Анатолий Сивак

Второй вопрос был инициирован самим руководством Мингорисполкома и касался размещения Национального исторического музея Беларуси. "Что мы будем делать со зданием исторического музея: новое здание в перспективе строить или это ремонтировать или расширять? Это уже инициатива Мингорисполкома. Я готов к обсуждению", - сказал Президент.

Еще одна тема встречи - возможное строительство в Минске многофункциональной клинической больницы. "Что будем делать - строить или не строить? Может быть, переформатируем как-то вообще систему здравоохранения (в столице. - Прим. БЕЛТА). Понятно, что сегодня же мы не построим. Сегодня не до этого. Но тем не менее на перспективу должны видеть", - отметил глава государства.

Он также поинтересовался у Анатолия Сивака в целом ситуацией в городе. "Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Минск - это чистый, уютный, удобный и красивый город, где есть возможность для семейных прогулок с детьми, разнообразных занятий физкультурой и спортом. "Но вот же неймется кому-то. Поэтому какая здесь ситуация?" - поинтересовался глава государства.-0-

Итоги встречи

Сивак: в Минске по инвестпрограмме ведутся работы на 33 объектах здравоохранения и образовательной сферы "Сейчас на выходе корпус онкологического диспансера, серьезные темпы работ по девятой больнице. Также на выходе школа в Каменной Горке", - рассказал мэр Минска.

В Минске могут построить больницу с возможностью перепрофилирования в инфекционную Ранее, до 2013 года, велись проектные работы по строительству такого объекта на 1250 коек. Потом работы были приостановлены.

Мэр Минска не уверен в введении в эксплуатацию третьей линии метро к 3 июля По словам мэра, строительно-монтажные работы к этой дате будут завершены. Однако пока у него нет уверенности, что к июлю получится обкатать новые решения, которые применяются на третьей линии подземки.

Сивак: фиксируются факты, когда цель не сбор подписей, а провоцирование беспорядков "Эта ситуация находится под нашим жестким контролем и дальше будет контролироваться, будут приниматься меры, чтобы не допускать нарушений законодательства", - сказал мэр города Анатолий Сивак.