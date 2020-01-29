"Скажи, что еще мы могли бы сделать" - Лукашенко направил Си Цзиньпину послание в связи с коронавирусом

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Дорогой друг, тревожные известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси. От имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям умерших, желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим. Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием", - говорится в послании.

Александр Лукашенко отметил, что с чувством солидарности и дружеской поддержки белорусская сторона приняла решение направить в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и столь востребованными сегодня медикаментами. "Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями. Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. Беларусь всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая!" - подчеркнул белорусский лидер.-0-

Лукашенко поручил оказать Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом Эта помощь - только первый шаг. По линии Министерства иностранных дел вырабатываются дальнейшие меры поддержки. В частности определяется, чем конкретно белорусская сторона может помочь еще.