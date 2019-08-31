Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Казахстана

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев. Фото из архива

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Отмечена высокая динамика развития сотрудничества между странами в различных сферах, особенно по линии торгово-экономического взаимодействия.

Главы государств договорились всесторонне обсудить весь комплекс двусторонних отношений во время предстоящего официального визита Президента Беларуси в Казахстан, а до этого проработать имеющиеся вопросы на уровне правительств.-0-