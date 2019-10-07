Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным

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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в
Главы государств обсудили развитие белорусско-российских отношений, взаимодействие на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия Договора о создании Союзного государства. Подчеркнут исключительно дружеский и братский характер отношений между странами, нацеленность на углубление взаимовыгодного партнерства.
Александр Лукашенко также выразил Владимиру Путину самые теплые поздравления по случаю его дня рождения.-0-