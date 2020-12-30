Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Рахмоном

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом, обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере развития двусторонних отношений, а также ситуацию с пандемией.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились проработать график возможных встреч на ближайшее время.-0-