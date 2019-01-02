Спецфонд Президента Беларуси поддержит 685 одаренных учащихся и студентов

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
В соответствии с документом денежные премии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 12 победителям международных олимпиад, еще восьми победителям международных олимпиад будет оказана материальная помощь. Денежными премиями также поощрят 665 победителей международных и республиканских конкурсов.
"Принятие распоряжения направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их дальнейшего образования и развития", - подчеркнули в пресс-службе.-0-
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