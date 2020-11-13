"Сплотиться и выступить единым фронтом" - Лукашенко назвал главное лекарство от цветных революций

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Любая цветная революция делает государство слабее, а народ - беднее. Нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарство от этой напасти тоже известно - это расширение и углубление наших связей, интеграции. Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего, в сферах экономики, безопасности и человеческого общения", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, на постсоветском пространстве многие страны "прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах нам отведена роль доноров сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта второстепенных товаров".

Глава государства подчеркнул, что только согласованное стратегическое планирование, реальное развитие производственной кооперации и взаимная поддержка помогут странам постсоветского пространства относительно безболезненно справиться с глобальными проблемами и устоять перед угрозами суверенитету, миру и стабильности.

"Нам просто нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши народы могут сохранить возможность самостоятельно решать свою судьбу", - подытожил Президент.-0-