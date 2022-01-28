Справедливость, ответственность, забота: Лукашенко о принципах социальной политики Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию назвал ключевые принципы построения социальной политики в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь состоялась как социальное государство. В стране создан прочный, бесперебойный механизм помощи и заботы о людях, взаимоподдержки, обеспечения социальной справедливости. На этом воспитывается общество", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что политика страны построена на простых и понятных принципах. "Первый принцип - справедливость. Мы почувствовали, насколько он важен. Еще три-четыре года назад я сказал, что спрос на справедливость появился и будет возрастать. Реализация этого принципа позволила обеспечить сбалансированное распределение социальных благ, равный доступ, насколько это возможно, к ним каждого белоруса, - констатировал он. - Второй принцип - ответственность. Государство последовательно выполняет обязательства перед обществом, гарантируя всестороннюю и масштабную поддержку на протяжении жизни человека".
В свою очередь третьим принципом является забота. "Выражается она в широкой и разветвленной системе социальной помощи уязвимым категориям населения и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию", - добавил белорусский лидер.-0-
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