Срок действия истекших справок и документов юридических и физических лиц продлен на полгода

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 ноября подписал указ №442 "О продлении срока действия документов", которым на 6 месяцев продлевается срок действия справок юридических и физических лиц, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Например, если срок действия разрешения истекает 1 декабря этого года, то он продлевается автоматически до 1 июня 2021 года.

Постановлением Совета Министров будут определены исчерпывающие перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы были выданы. Ожидается, что в перечень войдут процедуры выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорта гражданина, водительского удостоверения и многих иных документов.

Аналогичный подход уже применялся и хорошо себя зарекомендовал в первую волную пандемии. Так, согласно указу №172 от 19 мая этого года разрешения и иные документы, срок действия которых истек с 30 апреля по 31 июля этого года, автоматически продлевались на 3 месяца.

В период сложной эпидемической обстановки данные меры позволят сократить количество посещений государственных органов для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования.-0-