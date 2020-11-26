Минюст рассказал, срок действия каких документов планируют продлить на полгода

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень конкретных документов и решений, срок по которым автоматически продлен указом №442 от 25 ноября 2020 года, будет определен Советом Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Предполагается, что среди таких документов будут следующие справки: о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о занимаемом жилом помещении и составе семьи, о месте жительства и составе семьи, о состоянии здоровья. Также в этот перечень, как ожидается, войдут копия лицевого счета, решение о назначении пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, заключение ВКК, МРЭК, акт обязательного периодического медосмотра, разрешительная документация на строительство одноквартирного, блокированного жилого дома, паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство, документы о приглашении иностранных граждан и лиц без гражданства, разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси иностранному гражданину, водительское удостоверение, разрешение на приобретение гражданского оружия.

Предполагается также продление срока действия выдаваемого субъектам хозяйствования заключения государственной экспертизы по градостроительному, архитектурному проекту, разрешения на размещение средства наружной рекламы, приобретение и хранение оружия, сертификатов продукции (товаров, услуг), ряда иной разрешительной документации, в том числе на ввоз и вывоз определенных товаров.

Из указа №442 следует, что у граждан и юридических лиц нет обязанности обращаться в уполномоченный орган за выдачей новых документов и решений, если срок их действия истек либо истекает с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021-го. Владельцы могут пользоваться имеющимися у них документами еще на протяжении шести месяцев. Так, к примеру, если срок действия справки о состоянии здоровья истек 10 ноября 2020 года, то она будет действительна еще до 10 мая 2021-го.-0-