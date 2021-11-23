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23 ноября 2021, 18:01

Срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода

Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для принятия дополнительных мер по предупреждению распространения COVID-19 в очередной раз продляется срок действия справок и иных документов, выданных гражданам и юридическим лицам при осуществлении административных процедур. Соответствующий указ №454 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 23 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документом вносятся изменения в указ от 25 ноября 2020 года №442 "О продлении срока действия документов". Так, документы, срок действия которых истекает в период с 10 ноября 2021 года по 26 марта 2022 года, будут действительны еще 6 месяцев. Перечень таких документов установлен правительством.

В течение указанных 6 месяцев граждане с учетом складывающихся жизненных обстоятельств и эпидемиологической обстановки в удобное для них время могут обратиться за новым документом. Например, если срок действия паспорта истекает 1 декабря и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 июня 2022 года.-0-

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