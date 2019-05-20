Статус Всебелорусской молодежной стройки получили возводимые в Островце социальные объекты

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен строящимся в Островце объектам социальной инфраструктуры. Это предусмотрено указом №190, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В настоящее время в Островце широко ведется жилищное строительство. Согласно прогнозам, к 2020 году численность населения города вырастет с 10 тыс. до 22-23 тыс. человек, что связано с появлением БелАЭС.

В Островце запланировано возведение многофункционального спортивного комплекса, крытой ледовой площадки, школы‚ больницы, детского сада, автовокзала.

К строительству объектов предлагается привлекать не только студенческие отряды, но и молодых людей в возрасте от 14 до 31 года‚ изъявивших желание здесь поработать.

Придание статуса Всебелорусской молодежной стройки возводимой социальной инфраструктуре города будет способствовать повышению социальной активности молодежи‚ обеспечению ее занятости, развитию студотрядовского движения, объединению ребят значимой гражданско-патриотической идеей.-0-