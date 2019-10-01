Страны ЕАЭС утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка

1 октября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Главы государств Евразийского экономического союза сегодня на саммите в Ереване утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка. Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, заложив основу для обеспечения свободного движения капитала и услуг", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что организация такого рынка должна быть сопряжена с цифровизацией: это позволит развивать передовые финансовые технологии и сделать доступнее весь спектр подобных услуг. "Нам, безусловно, будет полезен взаимный обмен опытом в данной области", - уверен Президент.

По его словам, в ЕАЭС немало сделано для цифровой трансформации экономики, создания экосистем для таких секторов, как торговля, промышленная кооперация, развитие транспортных коридоров, занятость, а также для обеспечения прослеживаемости движения товаров. "Данное направление набирает обороты, и пора его упорядочить, дополнить соответствующими нормами Договор о союзе. Одновременно нужно обратить внимание на вопросы информационной безопасности, выработать единые стандарты и форматы взаимодействия", - подчеркнул глава государства.

Что касается общего признания электронных цифровых подписей на пространстве союза, то эту проблему, добавил Александр Лукашенко, следовало урегулировать уже давно. Иначе, отметил он, невозможно вести речь о цифровом будущем.

Согласованная главами государств концепция отражает цели, принципы, этапы, критерии и основные направления формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Страны должны будут до 2025 года согласовать подходы к взаимному признанию лицензий в банковском и страховом секторах, а также к трансграничной поставке финансовых услуг в секторе рынка ценных бумаг. В концепции отмечается, что в соответствии с Договором о ЕАЭС должен быть сформирован наднациональный орган по регулированию финансового рынка. При этом его работа будет определяться отдельным договором.-0-