"Только красивыми фасадами задачу не решить" - Лукашенко хочет увидеть в облике Минска европейскую столицу

20 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Формированию целостного архитектурного облика белорусской столицы необходимо уделять больше внимания. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня на совещании с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"До сих пор мы мало внимания уделяли формированию целостного архитектурного облика нашей столицы. Как результат, в нем появилось множество пестрых и не согласующихся решений. Вам предстоит устранить допущенные просчеты", - обратился Александр Лукашенко к новому мэру города.

Президент рассказал, что ему очень часто приходится лично разбираться с проектами по развитию отдельных районов Минска. "Надо создать группу толковых, продвинутых архитекторов, которые пропишут, как развиваться хотя бы основным магистралям, что и где будем строить", - убежден глава государства.

Он привел в пример район около гостиницы "Беларусь" в центре Минска. По мнению Александра Лукашенко, эта территория недостаточно благоустроена. "Надо оставить спуск от гостиницы к реке для отдыха. Но посмотрите, сколько там пустоты. И там нужен какой-то красивый объект, который бы вписался в существующую структуру, но ни в коем случае не перегрузить ее. Конечно, это должен быть не какой-то жилой дом. И много таких мест, где я просто удерживаю некоторых рьяных начальников и бизнесменов, которые готовы уже жилье там построить и получить определенные дивиденды", - добавил белорусский лидер.

"Но это неправильно, когда Президент двумя руками удерживает территорию. Надо раз и навсегда выработать концепцию застройки и таких мест, которые являются для нас уже святыми. Их нельзя испортить, но и нельзя в таком виде оставлять. Перегрузить нельзя, но надо подумать, как красиво там что-то построить, чтобы и людям было хорошо, и тем, кто будет эксплуатировать эти помещения, и городу доход был", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко считает, что необходимо разработать концепцию даже не застройки, а приведения Минска в порядок. "Все это будет обогащать столицу, поддерживать, укреплять преемственность традиций, - уверен он. - И очень вас прошу: не планируйте высотные застройки".

Более творчески и современно нужно подходить к озеленению и цветочному оформлению Минска, к малым архитектурным формам, поскольку все это не только украшает город, но и со временем может стать его достоянием, сказал Президент. "Там, где наши отцы и деды строили города, все утопает в зелени. Новые микрорайоны - страшно смотреть", - подчеркнул глава государства.

"Наши зеленые зоны и парки нуждаются в обновлении, а где-то даже в восстановлении. Во всем мире это природные оазисы внутри каменного мегаполиса, которые становятся гордостью города и даже страны. Посмотрите внимательно на парк Горького. На ваш взгляд, соответствует ли его состояние уровню центрального парка столицы?" - спросил Александр Лукашенко.

Он поручил столичной мэрии в течение двух лет освоить все ландшафтные зоны, которые сегодня предусмотрены под озеленение, и при этом дать людям возможность самим принять участие в этих работах, посадить свое дерево. "Каждый должен заботиться о Минске, пусть даже это не ваш микрорайон. Но это ваша малая родина, пусть вторая малая родина, как моя. Но надо заботиться об этом уголке", - убежден белорусский лидер.

"Только красивыми фасадами и зелеными насаждениями задачу по формированию международного облика Минска как европейской столицы не решить. Вопрос глубже. К нам приезжают тысячи гостей, которые восхищаются чистотой и гостеприимством. Но остается ли Минск в их памяти как уникальный город со своим собственным стилем? Сегодня как никогда остро встал вопрос о его формировании, причем в самом широком смысле слова", - заявил Президент.

По словам главы государства, важно все, вплоть до, казалось бы, незначительных мелочей - элементов украшения зданий, автобусных остановок, дорожных знаков, уличных фонарей, подсветки, рекламы и даже униформы городских служб.

"Речь идет в том числе и о бренд-платформе, концепции, логотипе. Это поможет сформировать неповторимый образ Минска, узнаваемый во всем мире, - сказал Александр Лукашенко. - Добавьте сюда яркие события - и имидж города сразу изменится. Мы должны сделать Минск модным и популярным. Во всех странах ищут любой повод, чтобы привлечь к себе внимание туристов. Вы должны собрать умных и творческих людей, выработать инновационную стратегию формирования облика и стиля. Они должны вызывать эмоции, соответствовать культурным традициям и выражать устремления горожан".

Президент добавил, что ежегодно в столице проводится более тысячи культурных и спортивных мероприятий разного масштаба, но следующий год будет особенным - летом пройдут II Европейские игры. Глава государства отметил, что соревнования будут восприниматься как белорусская Олимпиада. В страну приедут несколько тысяч атлетов и тренеров, сотни тысяч болельщиков.

"Каждый метр городской среды должен работать на гостей и участников этого спортивного события. Минскому горисполкому необходимо мобилизовать все усилия и на самом высоком уровне провести данное мероприятие", - поручил Александр Лукашенко.-0-