Торжественный ритуал чествования государственных флага и герба проходит в Минске с участием Лукашенко

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный ритуал чествования государственных флага и герба проходит в Минске на площади Государственного флага с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Госсимволика защищает суверенитет Беларуси" – Лукашенко поздравил соотечественников с Днем герба и флага "Современные герб, флаг и гимн объединяют судьбы разных поколений белорусов, воплощают в себе многовековой опыт государственного строительства, являются ориентиром на будущее родной страны - мирной, сильной и суверенной", - говорится в поздравлении.

В нынешнем году праздник Победы 9 мая совпал с Днем Государственного герба и Государственного флага, который отмечается во второе воскресенье мая.

Ритуал направлен на укрепление уважения к государственным символам Республики Беларусь. В основе ритуала - положения Конституции о государственных флаге и гербе - символах Беларуси как суверенного государства.

Президент Беларуси как глава государства, олицетворяющий единство народа, от имени всего белорусского народа чествует государственные символы Беларуси, воплощающие наивысшие общественно-политические ценности - независимость и суверенитет.

Александр Лукашенко

По плану церемонии глава государства передаст и полотнище Государственного флага, и изображение Государственного герба представителям молодежи в знак преемственности гражданских традиций и единства всех поколений белорусского народа. А молодые люди в свою очередь произнесут клятву верности Государственному флагу.

Завершит мероприятие исполнение Государственного гимна Беларуси.

Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Егор Макаревич в беседе с журналистами назвал историческим событием совпадение в этом году двух праздничных дат 9 мая. "Мы празднуем не только День Победы, но и День государственных герба и флага. Мы отмечаем суверенитет нашей страны. Как сказал сегодня Президент на площади Победы, суверенитет и независимость - это те вещи, которые будут сохранены всегда", - отметил он.

Егор Макаревич уверен, что эти ценности разделяет весь белорусский народ. "Мы понимаем, что молодому поколению нужно не просто сохранить будущее нашего государства, но и не ударить в грязь лицом перед предыдущими поколениями, нашими ветеранами, которые для нас завоевали это синее небо над головой и то, что мы можем жить в мирной стране", - сказал представитель молодежи. Он подчеркнул, что сегодняшний торжественный ритуал лично для него - искренний и трепетный момент.

"Мы готовы двигаться вперед (в развитии страны и общества. - Прим. БЕЛТА). Но делать это можно, когда у тебя есть надежный фундамент. А это те достижения, которые имеет белорусский народ", - добавил Егор Макаревич.-0-