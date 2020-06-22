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22 июня 2020, 19:01

"Цифры ведь не обманешь" - Лукашенко ответил критикам действующей власти

Александр Лукашенко во время встречи
Александр Лукашенко во время встречи

22 июня, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. За годы суверенного развития Беларусь сделала огромный шаг вперед в развитии различных отраслей. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правильно говорят: большое видится на расстоянии. За годы суверенного развития мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях, социальной сфере. На примере Брестчины это видно особенно. Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытается подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах. О том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием. Может быть, даже спокойно. Это естественно, идет политическая борьба. Но цифры ведь не обманешь. А они красноречиво свидетельствуют об обратном", - заявил Президент.

Говоря о развитии региона за минувшие годы, Александр Лукашенко отметил, что объем промышленного производства вырос в 5,5 раза, экспорт товаров возрос почти в 7 раз - до $2 млрд 600 млн. Появились абсолютно новые крупные промышленные производства в рыбной, молочной, химической промышленности. Дополнительный импульс получила деревообработка. "При этом многие из таких предприятий - частной формы собственности", - заметил глава государства.

Он вспомнил о своем посещении Барановичского хлопчатобумажного комбината в начале своего президентства. На предприятии тогда свыше 9 тыс. работников вообще остались без зарплат. "Это было одно из первых предприятий, которое я посетил. Прежде всего потому, что это было женское предприятие. Для меня было катастрофично вдвойне, что женщина не может накормить своих детей. Ни сырья, ни работы. Мне в срочном порядке пришлось решать этот вопрос с нашими узбекскими друзьями, которые поставили нам хлопок. Теперь на этом предприятии если не совсем идеальная, но совершенно другая ситуация", - рассказал Президент. В частности, с поддержкой государства поменяли оборудование, освоили технологии цифровой печати на хлопчатобумажной ткани.

"В тех же Барановичах авиаремонтный завод - вообще одно из лучших наших предприятий. Если бы не было проблем с Россией, которая от случая к случаю наклоняет этот завод по поставкам комплектующих для ремонта и модернизации летательных аппаратов, было бы совсем неплохо. Этот завод выполняет сложнейшие и военные, и гражданские заказы. И очередь из-за рубежа там уже выстроилась", - отметил Александр Лукашенко.-0-

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"Имея огромные возможности в промышленности, переработке сельхозсырья, строительстве и логистике, область так и не предложила масштабных инвестиционных проектов, которые способны стать новыми точками роста региона, сформировать базу для опережающего развития в следующей пятилетке", - отметил глава государства.

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