"У нас руки развязаны". Лукашенко рассказал, когда "Белавиа" откроет регулярные рейсы в Крым

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" будет осуществлять регулярные рейсы в Крым, если это будет необходимо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства был задан вопрос, когда "Белавиа" полетит в Крым. "Разве мы не летаем в Крым? Честно говоря, я даже не знал, что мы не летаем в Крым", - отреагировал Президент.

"Если не летает... Если нам надо будет перевезти наших людей (а у нас там и санаторий свой), слушайте, у нас руки развязаны", - добавил Александр Лукашенко.

Дмитрий Киселев уточнил, что в своем вопросе имел в виду осуществление регулярных рейсов.

"Совершенно верно. Я об этом и говорю. Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза или в полтора дальше будет", - сказал Президент.-0-