Лукашенко не исключает размещения в Беларуси российского ядерного оружия

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси не исключает возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства был задан вопрос относительно недавнего заявления генерального секретаря НАТО Йенса Солтенберга о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе, в частности в Польше.

"Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", - заявил глава государства.

"Какое ядерное оружие?" - уточнил Дмитрий Киселев.

"Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении, - ответил Александр Лукашенко. - Я же не зря сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил (речь об инфраструктуре для ядерного оружия, оставшейся со времен СССР. - Прим. БЕЛТА), все сараи стоят на месте".-0-

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