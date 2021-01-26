У телеканала СТВ новый генеральный директор

Новости темы " Кадровые решения Президента"
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначение Кирилла Казакова генеральным директором ЗАО "Столичное телевидение", передает корреспондент БЕЛТА.
Должность руководителя телеканала СТВ стала вакантной после того, как занимавший ее Игорь Луцкий в июне прошлого года был назначен министром информации. Исполнять обязанности гендиректора стал его заместитель Кирилл Казаков.
"Так случилось, что я лично увидел вас в деле. Канал очень подтянулся. Я, например, уже почти не вижу разницы между СТВ и, как у нас принято говорить, ведущими каналами. Хотя у вас тоже один из ведущих каналов", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что на СТВ появилось много новых лиц, "толковых и патриотичных", в том числе молодежи, запустились новые проекты. "Коллектив к вам хорошо относится, - добавил глава государства. - Поэтому очень хотелось бы, чтобы у вас эта работа получилась".-0-
Кирилл Казаков