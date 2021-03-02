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02 марта 2021, 17:38

Упрощена регистрация отдельных категорий земельных участков

Фото из архива
Фото из архива

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 марта подписал указ №76 "Об оформлении правоудостоверяющих документов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Указ направлен на упрощение процедур регистрации земельных участков, предоставленных государственным предприятиям и организациям для обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства и многоквартирных жилых домов, а также на снижение стоимости этих процедур для названных организаций.

Документ предусматривает упрощение регистрации земельных участков, предоставленных для обслуживания эксплуатируемых капитальных строений (зданий, сооружений), а также земельных участков, используемых для обслуживания действующих мест погребения. Упрощается и порядок оформления документов на неотъемлемые части многоквартирных жилых домов (хозяйственные постройки, подвалы, цокольные этажи, пристройки), если они расположены за границами зарегистрированного земельного участка.

Упрощенный порядок будет действовать до 1 января 2023 года. На этот же срок освобождаются от налога на добавленную стоимость работы по установлению границ земельных участков, предоставляемых для обслуживания многоквартирных жилых домов, и по технической инвентаризации эксплуатируемых объектов недвижимости.-0-

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